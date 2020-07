Die Wiener Börse hat am Donnerstag erneut klar im Minus geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX fiel um 1,01 Prozent auf 2.266,20 Punkte und absolvierte damit bereits seinen 3. Verlusttag in Folge. Der breiter gefasste ATX Prime gab in ähnlichem Ausmaß um 0,93 Prozent auf 1.155,66 Einheiten nach.Im Verlauf hatte eine eingetrübte Stimmung an der Wall Street auch auf die Aktienkurse in Europa ...

