FRANKFURT (Dow Jones)--Kaum verändert nach zwischenzeitlich deutlichem Plus ist der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag aus dem Handel gegangen. Die mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten lagen nur im erwarteten Rahmen und lösten an der Wall Street kräftige Gewinnmitnahmen aus. Dazu verdarb ein Einbruch der Ölpreise die Stimmung. Mit SAP und Covestro überraschten aber schon vor Beginn der Berichtssaison einige Unternehmen positiv mit ihren Geschäftszahlen. Beide DAX-Unternehmen übertrafen die Markterwartungen klar. SAP erreichten im Verlauf sogar ein neues Allzeithoch. Der DAX gab fünf Punkte nach auf 12.489 Punkte.

SAP überrascht mit starker Marge

Nach deutlich besseren Zweitquartalszahlen legten SAP um 4,6 Prozent zu. Die im April gesenkte Prognose für 2020 wurde bestätigt. Damals war das Management von spürbaren Belastungen durch die Corona-Krise ausgegangen. Durch Kostensenkungen konnte aber die vielbeachtete operative Marge deutlich erhöht werden. Die Analysten von Jefferies hoben hervor, dass es in der Region Asien/Pazifik bereits zu einer starken Erholung der Lizenzeinnahmen gekommen ist.

Eine Kauf-Empfehlung durch die Analysten der Citigroup ließ Merck KGaA um 1,7 Prozent steigen. Auch Infineon profitierten mit 2,4 Prozent Plus von einer Hochstufung durch Exane BNP und der fortgesetzten Rally der Chip-Aktien.

Das Minus von 2,8 Prozent bei Daimler war fast nur auf die Dividendenzahlung von 0,90 Euro zurückzuführen. Krones fielen um 4,5 Prozent, nachdem das Bankhaus Lampe die Aktien auf Sell abgestuft hatte.

Erste Unternehmenszahlen erfreuen

Covestro stiegen dank überraschend guter Zahlen um 1,5 Prozent. Zwar wurde im zweiten Quartal ein schwacher Umsatz erzielt, dank guter Marge wurde aber ein höherer Gewinn ausgewiesen. Das vorläufige EBITDA lag bei 124 Millionen Euro, der Konsens nur bei 80 Millionen Euro. Covestro veröffentlichte die Kennzahlen am Mittag überraschend, weil sie so deutlich von der Kapitalmarkterwartung abwichen.

Auch Fielmann hat erste Zahlen vorgelegt: Im ersten Halbjahr mussten wegen Corona herbe Einbußen bei Absatz, Umsatz und Gewinn verkraftet werden. Nach der Erholung im Mai und Juni traut sich Fielmann aber eine Jahresprognose zu, was der Markt mit 3,8 Prozent Plus honorierte.

Siemens künftig ohne Energie

Siemens zeigten sich nach ihrer virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung fast unverändert. Die Aktionäre haben dort der Ausgliederung der Energie-Sparte zugestimmt. Sie bekommen nun Ende September für je zwei Siemens-Aktien eine weitere von Siemens Energy ins Depot gebucht.

Bastei Lübbe legten um über 10 Prozent zu. Die Verlagsgruppe hat einen neuen Aktionär, der seine Beteiligung noch aufstocken könnte. Ein überzeugender Zwischenbericht trieb derweil die Hypoport-Aktie um 3,9 Prozent nach oben.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 76,1 (Vortag: 74,4) Millionen Aktien im Wert von rund 3,24 (Vortag: 2,98) Milliarden Euro. Es gab acht Kursgewinner und 22 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.489,46 -0,04% -5,73% DAX-Future 12.469,50 -0,02% -4,59% XDAX 12.485,81 -0,86% -4,94% MDAX 26.555,63 -0,76% -6,21% TecDAX 3.042,99 +0,76% +0,93% SDAX 11.842,95 -0,92% -5,35% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,45 36 ===

