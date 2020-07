ZÜRICH (Dow Jones)-Nach den Abschlägen an den beiden vergangenen Handelstagen hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel auch am Donnerstag mit Verlusten beendet. Über weite Strecken hatte der SMI leicht im Plus notiert, gegen Handelsende kamen die Kurse jedoch zunehmend unter Druck, belastet von schwachen Vorgaben von der Wall Street. Die Anleger setzen zwar weiterhin auf staatliche Stützungsmaßnahmen vor allem in den USA, um die Wirtschaft anzukurbeln. Große Sorgen bereite allerdings unverändert die rasant steigende Zahl an Corona-Infizierten in einigen Ländern.

Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 10.143 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und vier -gewinner gegenüber, Lonza schlossen unverändert. Umgesetzt wurden 38,44 (zuvor: 38,88) Millionen Aktien.

Mit am besten hielten sich Chemiewerte. So legten Givaudan 1,0 Prozent zu und waren damit Tagessieger. Auch Sika konnten sich im Plus halten mit Aufschlägen von 0,2 Prozent. Roche profitierten von einem Kommentar und einer Kurszielanhebung der Analysten von Jefferies. Diese bescheinigen dem Krebsmittel Tecentriq gute wirtschaftliche Aussichten. Die Roche-Aktie stieg um 0,7 Prozent. Abverkauft wurden vor allem Finanzwerte. Credit Suisse rutschten 1,8 Prozent tiefer. Für Swiss Re ging es um 1,6 Prozent abwärts. Die Aktien des Index-Schwergewichts Nestle ermäßigten sich um 0,4 Prozent.

Von einer angekündigten Index-Änderung profitierten Partners Group (plus 0,4 Prozent). Wie die SIX Swiss Exchange am Mittwoch mitgeteilt hatte, werden die Aktien des Vermögensverwalters im September in den SMI-Index aufgenommen. Dort ersetzen sie Adecco (minus 1,0 Prozent).

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2020 11:59 ET (15:59 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.