Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Zug (pta036/09.07.2020/18:00) - Zug, Switzerland-July 9, 2020- Die AmeriMark Group AG, eine an der Wiener Börse unter dem Ticker-Symbol CARS direkt am MTF gehandelte Aktiengesellschaft, gab heute bekannt, dass ihre in den USA ansässige operative Tochtergesellschaft Rymark, Inc. im Jahr 2019 Rekordergebnisse erzielt hat. Für das Kalenderjahr, das am 31. Dezember 2019 endete, hatte das Unternehmen einen Nettogewinn von 1.496.724 EU gegenüber einem Nettogewinn von 390.797 EU im Jahr 2018 und einen Gesamtumsatz von 27.708.373 EU gegenüber 26.666.231 EU. Das Unternehmen verwendete den durchschnittlichen Jahreswechselkurs 2019 von 1,1215 US-Dollar zum Euro, wie von Bloomberg berichtet.



Firmengründer Nick Markosian kommentierte: "Wir konnten unsere Gewinnmargen trotz eines nur bescheidenen Anstiegs der Gesamtverkaufserlöse erheblich steigern. Diese Ergebnisse erreichten wir durch den Einkauf und die Finanzierung unseres Inventars zu niedrigen Kosten und durch die Maximierung unseres Kundennutzen."



Herr Markosian fügte weiter hinzu: "Während dieser beispiellosen historischen Zeit arbeiten wir weiterhin hart für unsere Kunden. Wir bieten Finanzierungen für Menschen an, die beurlaubt wurden und wir tun alles, um unseren Kunden Sicherheit zu bieten und gleichzeitig ihre Transportbedürfnisse zu decken".



Im Einklang mit der Markosian-Philosophie, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, bietet das Unternehmen über sein einfach zu bedienendes Kundenzahlungsportal flexible und transparente Möglichkeiten für Verhandlungen über Fahrzeuge von zu Hause aus, Testfahrten zu Hause, Fahrzeuglieferungen und unterschiedliche Fernzahlungsmöglichkeiten. Das Unternehmen hat alle CDC- und staatlich vorgeschriebenen Maßnahmen für die Sicherheit von COVID-19 umgesetzt.



Über AmeriMark Group AG



Die AmeriMark Group AG ist eine in der Schweiz ansässige Holdinggesellschaft, sie ist die Muttergesellschaft von Rymark, Inc., einer in den USA ansässigen regionalen Automobil-"Lease here -pay here"-Gesellschaft. Das Unternehmen ist dabei, sein einzigartiges Produktangebot und Kundenservice-Modell auf die Europäische Union auszuweiten.



Haftungsausschluss bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen



Das Unternehmen weist die Investoren darauf hin, dass alle vorausblickenden Aussagen oder Prognosen des Unternehmens, einschließlich derer in dieser Ankündigung, Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen. Jegliche Bezugnahme auf vergangene Leistungen sollte nicht als Hinweis auf die Zukunft ausgelegt werden. Das Dokument dient nur zu Informationszwecken und ist für den Gebrauch des Empfängers bestimmt. Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der AmeriMark Group AG, die keine Gewähr für die Vollständigkeit übernimmt und jegliche Haftung für Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen, ausschließt.



(Ende)



Aussender: AmeriMark Group AG Adresse: Steinhauserstrasse 74, 6301 Zug Land: Schweiz Ansprechpartner: Nicolai Colshorn Tel.: +41415080253 E-Mail: office@econcc.ch Website: www.amerimarkag.com



ISIN(s): CH0454224574 (Aktie) Börsen: Vienna MTF in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1594310400166



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 09, 2020 12:00 ET (16:00 GMT)





