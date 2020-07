FRANKFURT (Dow Jones)--Die fortgesetzt hohe Nachfrage nach Tests für den Einsatz in der Covid-19-Pandemie hat den Umsatz und das Ergebnis von Qiagen im zweiten Quartal getrieben. Eine schwächere Kundennachfrage in anderen Produktbereichen sei dadurch überkompensiert worden, teilte das Diagnostikunternehmen am frühen Donnerstagabend überraschend mit.

Nach vorläufigen Berechnungen kletterte der Umsatz den Angaben zufolge bei konstanten Wechselkursen um ca. 18 bis 19 Prozent, Anfang Mai hatte der Konzern eine Zunahme um mindestens 12 Prozent in Aussicht gestellt. Der bereinigte Gewinn je Aktie bei konstanten Wechselkursen dürfte 0,55 bis 0,56 US-Dollar betragen, ein Zuwachs von etwa 68 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier lautete die Planung des Konzerns auf mindestens 0,40 Dollar.

Die Nachfrage nach Coronavirus-Testprodukten sei weiter "beispiellos", so Qiagen. Angesichts der ungedeckten Nachfrage von Kunden weltweit sei das Unternehmen weiter darauf fokussiert, die Produktionskapazitäten für diese Produkte umfassend und kontinuierlich zu erweitern.

Weitere Informationen sollen in der ersten Julihälfte bekanntgegeben werden. Dann werde Qiagen einen "umfassenderen Überblick" über vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal und die erste Hälfte des Jahres sowie Ausblicke auf die erwartete Geschäftsentwicklung für das dritte Quartal veröffentlichen. Zusätzlich will das Unternehmen die bisher kommunizierten Wachstumstrends für 2020 "aktualisieren". Die Veröffentlichung der vollständigen Quartalszahlen für das zweite Quartal sei weiterhin für den 4. August geplant.

July 09, 2020

