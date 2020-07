MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Covestro nach Zahlen gleich um zwei Stufen von "Add" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 33 auf 34 Euro angehoben. Die vorläufigen Kennziffern des Kunststoffkonzerns für das zweite Quartal seien weniger schlimm als befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies könnte die Konsensschätzungen für 2020 etwas steigen lassen, wobei die Marktprognosen für 2021 immer noch zu ambitioniert seien. Das neue Anlagevotum begründete der Experte damit, dass das Gesamtrendite-Potenzial von Covestro kein "Add"-Rating mehr rechtfertige./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2020 / 16:52 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



ISIN: DE0006062144

