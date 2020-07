BERLIN (Dow Jones)--Im Streit um den europäischen Wiederaufbaufonds ist Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin mit dem niederländischen Premierminister Mark Rutte zusammengekommen. "Wir haben eines gemeinsam, dass wir Europa wieder stark machen wollen", sagte Merkel am Abend vor dem Treffen in Berlin. Beide seien sich einig, dass die Wettbewerbsfähigkeit Europas gestärkt werden müsse und auch der Klimaschutz eine große Rolle spiele.

Rutte betonte, es sei "ganz wichtig, dass wir diesen Schlag, den Europa erlitten hat", bewältigen. Es sei aber auch wichtig, "dass ein solcher Fonds zusammen mit Reformen kommt". Rutte betonte die Sparsamkeit in der EU und das Ziel, steigende Nettobeiträge für die Mitgliedsstaaten zu vermeiden.

Die Niederlande gehören zu den sogenannten "Sparsamen Vier", die zusammen mit Österreich, Dänemark und Schweden das geplante Hilfsprogramm kritisieren. Die EU-Kommission will 750 Milliarden Euro als Hilfen an die am stärksten von der Corona-Krise betroffenen Mitgliedsstaaten auszahlen. Davon sollen 500 Milliarden als Zuschüsse fließen, 250 Milliarden als Kredite verliehen werden. Insbesondere Italien, das von der Krise besonders hart getroffen war, drängt auf die Hilfen. Am Montag kommt Merkel mit Italiens Premierminister Giuseppe Conte zusammen. Für den EU-Gipfel Ende kommender Woche hofft die Kanzlerin auf eine Einigung mit den Mitgliedsstaaten.

July 09, 2020

