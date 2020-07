Überraschend hat der weltführende Kunststoffhersteller für industrielle Anwendungen, COVESTRO (DE0006062144) heute vorab einige Eckdaten seines offiziell erst am 23.07. zur Publikation anstehenden, vollständigen Ergebnisses zum 2. Quartal bekanntgegeben.Diese fielen überwiegend weniger schwach aus, als im Zuge der tiefgreifenden industriellen Corona-Krise zunächst erwartet. Der Aktienmarkt quittierte diese erfreuliche Nachricht daher auch folgerichtig mit einem Kursaufschlag von bis zu 5,4 % auf einen heutigen Spitzenwert von 36,27 Euro.Auch wenn die Aktie seither aktuell wieder auf rd. 35 Euro zurückgefallen ist, so signalisiert sowohl die heutige fundamentale Nachricht, wie auch der damit erneut bestätigte charttechnische Ausbruch der Aktie aus ihrem sogar bereits mehr als 2,5jährigen Abwärtstrend seit März 2018, dass nun auf einem mittlerweile überschaubaren Bewertungsniveau per Ende 2022 für risikobereite Anleger nun tatsächlich wieder die Zeit für einen generellen Einstieg in die Aktie von COVESTRO gekommen sein könnte.

