BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat nach der Wahl seines irischen Amtskollegen Paschal Donohoe zum neuen Vorsitzenden der Eurogruppe die Notwendigkeit eines wirtschaftlichen Aufschwungs in Europa betont. "Das wird der irische Finanzminister sein, Paschal Donohoe, der eine gute Arbeit geleistet hat, den viele schon lange kennen, und ich bin sicher dass wir die Arbeit der Eurogruppe jetzt genau auf das konzentrieren können, worum es für die Zukunft geht, nämlich sicherzustellen, dass wir die wirtschaftliche Entwicklung in Europa voranbringen", sagte Scholz in einem Statement.

Zuvor hatten die Finanzminister der 19 Euro-Länder einen Nachfolger für den scheidenden Eurogruppen-Chef Mario Centeno gewählt. Die Favoritin der großen EU-Staaten war dabei Berichten zufolge die spanische Wirtschaftsministerin Nadia Calvino gewesen, gegen die sich der 45-Jährige Ire aber im zweiten Wahlgang durchgesetzt hatte. Luxemburgs Finanzminister Pierre Gramegna hatte seine Kandidatur nach dem ersten Durchgang zurückgezogen.

Centeno habe dazu beigetragen, "dass die wichtigen Entscheidungen, die gerade zuletzt getroffen werden mussten, auch tatsächlich und zügig zustande gekommen sind", betonte Scholz. "Wir danken ihm sehr und vermissen ihn jetzt schon." Der deutsche Finanzminister betonte zudem mit Blick auf die Konjunktur, man wisse, "dass es einen weiteren Rückgang geben wird in diesem Jahr, und deshalb ist es so notwendig, dass wir alle Kraft darauf verwenden, einen wirtschaftlichen Aufschwung zu organisieren". Das sei Gegenstand der Gespräche in der Videokonferenz gewesen.

July 09, 2020

