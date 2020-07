FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem "vergleichsweise ruhigen" nachbörslichen Geschäft am Donnerstag berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Qiagen erhöhten sich um 2,5 Prozent. Die fortgesetzt hohe Nachfrage nach Tests für den Einsatz in der Covid-19-Pandemie hat den Umsatz und das Ergebnis von Qiagen im zweiten Quartal getrieben. Eine schwächere Kundennachfrage in anderen Produktbereichen sei dadurch überkompensiert worden, hatte das Diagnostikunternehmen mitgeteilt.

Global Fashion Group sprangen um 13 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte dank der starken Nachfrage im zweiten Quartal operativ einen Gewinn und erstmals einen positiven Cashflow verzeichnet. Tradegate stiegen ebenfalls um 13 Prozent. Die Wertpapierhandelsbank hatte im ersten Halbjahr den Umsatz deutlich gesteigert und den Gewinn sogar vervielfacht.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 12.566 12.490 +0,6% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2020 16:34 ET (20:34 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.