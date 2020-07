Das Energiemanagement-Unternehmen Eaton meldete heute die Ernennung von Scott Adams zum Präsidenten seine eMobility-Sparte. In dieser Funktion wird er in Southfield, Michigan, tätig sein und direkt an João Faria, den Präsidenten der Vehicle Group von Eaton, berichten. Adams ist künftig verantwortlich für die Leitung aller Aspekte des Unternehmens, mit denen Eaton seine Ziele für Umsatzwachstum und Rentabilität erreichen will.

Scott Adams (Photo: Business Wire)

"Scotts Beiträge zum Erfolg unseres eMobility-Geschäfts seit dessen Gründung sowie sein profundes Verständnis der Fahrzeugmärkte und Kunden machen ihn zur perfekten Wahl für diese Aufgabe", sagte Faria. "Seine erwiesene Erfolgsbilanz bei der Führung von Organisationen zum Erreichen von Wachstum wird für uns eine wertvolle Bereicherung sein, wenn wir daran arbeiten, unser eMobility-Portfolio zu erweitern und unsere globalen Fähigkeiten zu stärken."

Adams kam 1994 als Projektleiter in Cleveland (Ohio) zu Eaton und hatte im Verlauf seiner 26-jährigen Karriere im Unternehmen zahlreiche Positionen von zunehmender Bedeutung inne. Zuletzt war er Senior Vice President für Produktstrategie, Vertrieb und Marketing in der Sparte eMobility, wo er für die Entwicklung und Umsetzung der Eaton-Wachstumsstrategie zur Elektrifizierung verantwortlich war.

Vor seinen Tätigkeiten im Bereich eMobility war Adams Senior Vice President für globale Produktentwicklung, Marketing und Planung bei der Vehicle Group von Eaton. Außerdem war er Verkaufsdirektor für die nordamerikanische Automobilbranche, Bereichsleiter für die Geschäftsbereiche Light Duty Transmission und Off-Highway der Vehicle Group sowie Leiter des Geschäftsbereichs Vehicle Solutions der ehemaligen Truck Group.

Adams besitzt einen Bachelor-Abschluss in Chemieingenieurwesen von der University of Michigan in Ann Arbor, Michigan, einen Master-Abschluss in Ingenieurwesen von der Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio, und einen Master of Business Administration von der University of Michigan.

Die eMobility-Sparte von Eaton entstand 2018 durch die Kombination von Produkten, Fachkenntnissen und globalen Fertigungskapazitäten aus den Eaton-Geschäftsbereichen Electrical und Vehicle. Eaton plant die Weiterentwicklung neuer Produkte und Technologien, zu denen intelligente Diagnosesysteme, intelligente Leistungselektronik und Systeme zur prädiktiven Zustandsüberwachung gehören, um seine globalen Fähigkeiten zu stärken und intelligente Elektrifizierungslösungen für PKW-, Nutzfahrzeug- und Off-Highway-Kunden anbieten zu können. Mehr zur eMobility-Sparte von Eaton erfahren Sie unter Eaton.com/eMobility.

Die Mission von Eaton ist es, die Lebensqualität und die Umwelt durch den Einsatz von Technologien und Dienstleistungen zum Energiemanagement zu verbessern. Wir bieten nachhaltige Lösungen, die unseren Kunden helfen, elektrische, hydraulische und mechanische Energie effektiv zu verwalten sicherer, effizienter und zuverlässiger als je zuvor. Eaton erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von 21,4 Mrd. US-Dollar, und wir verkaufen unsere Produkte in mehr als 175 Ländern. Wir beschäftigen ca. 95.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie auf www.eaton.com.

