Jonckers, ein weltweit führender Anbieter von Sprachplattformtechnologie und mehrsprachigen Lösungen, gab heute bekannt, dass sein Board of Directors Silke Zschweigert mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer ernannt hat. Zschweigert arbeitete bisher als Chief Revenue Officer für das Unternehmen.

"Ich fühle mich sehr geehrt, dass unser Vorstand mich darum bittet, der nächste CEO unseres dynamischen und zukunftsorientierten Unternehmens zu werden", sagt Zschweigert. "Das Unternehmen hat sich von einem reinen Sprachdienstleister zu einer KI-gesteuerten Sprachplattform mit einer mehrsprachigen Community entwickelt. Ich freue mich darauf, diese Fähigkeit weiter auszubauen und die fortschrittlichen Lösungen, die einen erheblichen Mehrwert für global agierende Unternehmen schaffen, weiterzuentwickeln."

Zschweigert tritt die Nachfolge von Geo Janssens an, der das Unternehmen vier Jahre lang erfolgreich geleitet und sich entschieden hat, eine strategische, leitende Rolle im Bereich der Entwicklung von Technologielösungen für Key Accounts zu übernehmen. Janssens war maßgeblich an der Schaffung der WordsOnline-Plattform beteiligt, einer einzigartigen Cloud-basierten KI-Plattform mit neuronaler maschineller Übersetzungstechnologie. Die Plattform hat ein bahnbrechendes Wertversprechen geschaffen, das unseren Kunden Kosten- und Qualitätsvorteile sowie kürzere Lieferzeiten bietet.

Seit ihrem Eintritt in das Unternehmen im September 2019 hat sich Zschweigert auf die Entwicklung der Zukunftsvision für die Plattform und die mehrsprachige Community konzentriert, um die Kapitalrendite für global agierende Unternehmen zu maximieren. Aus ihrer vorherigen Tätigkeit als Executive Vice President und Chief Delivery Officer bei SDL verfügt sie über umfassende Erfahrung in Führungspositionen in der Branche.

"In diesen beispiellosen Zeiten arbeiten wir mit unseren Kunden gemeinsam daran, ihren globalen Erfolg voranzutreiben und die Entwicklung ihrer KI-Lösungen zu unterstützen. Silke Zschweigert ist die richtige Person, um unser Wachstum in den kommenden Jahren zu beschleunigen", so Olivier Reynders, Vorsitzender des Board of Directors. "Ihr Engagement für den Kunden und ihre Leidenschaft für Technologie, kombiniert mit ihrer globalen Erfahrung, werden dafür sorgen, dass Jonckers das nächste Kapitel der Innovation und des Wachstums aufschlägt."

"Dies ist eine aufregende Zeit für Jonckers und unsere WordsOnline-Plattform", bestätigt Zschweigert. "Wir helfen Unternehmen dabei, schneller und kosteneffizienter weltweit tätig zu werden. Unsere Plattform, die durch unsere mehrsprachige Community unterstützt wird, ermöglicht es uns, so skalierbar und agil zu sein, wie unsere Kunden es wünschen wo auch immer in der Welt sie sich befinden. Sie gewährleistet die hohe Qualität und schnelle Lieferung, wie sie Unternehmen von heute erwarten."

Über Jonckers und WordsOnline

Jonckers wurde 1994 als inhabergeführter Sprachdienstleister gegründet.

2015 entwickelte das Unternehmen eine Cloud-basierte KI-Plattform namens WordsOnline, die geschaffen wurde, um Kosten zu senken und große Volumen innerhalb kurzer Zeitfenster zu übersetzen.

Jonckers verfügt über eine kuratierte, geschulte und verwaltete mehrsprachige Community, die in Größe, Fachwissen und Fähigkeiten skalierbar ist. Das Unternehmen setzt diese Ressourcen ein, um Unternehmen zu unterstützen, die global agieren oder mehrsprachiges Fachwissen bei der Entwicklung von KI-Lösungen oder der Datenverarbeitung/-analyse benötigen.

