Obwohl die älteste Kryptowährung Bitcoin eigentlich für hohe Volatilität bekannt ist, hat sie in den vergangenen Monaten ausgesprochen stabil tendiert. Verschiedene Indikatoren zeigen nun an, dass es schon bald wieder zu starken Kursausschlägen kommen könnte.? Bitcoinkurs ungewöhnlich stabil? Bollinger-Bänder deuten baldigen Kurssprung an? Unklar welche Richtung eingeschlagen wirdIn den vergangenen Monaten ist es etwas stiller geworden um die bekannteste Cyberdevise Bitcoin. Nachdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...