Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Hexaware, ein führender globaler Anbieter von IT-Beratung und digitalen Lösungen, gab die Markteinführung von COCO, dem Unified Teams Bot für Microsoft Teams auf Microsoft AppSource (https://appsource.microsoft.com/en-us/) bekannt, einem Online-Cloud-Marktplatz, der maßgeschneiderte Line-of-Business-Lösungen bietet.Vor dem Hintergrund dieser beispiellosen Zeiten konzentriert sich Hexaware jetzt mehr auf die Bereitstellung berührungsloser, immersiver Erlebnisse und automatisierungsbasierter Kosteneinsparungen für Kunden, die zur Fernarbeit übergegangen sind. Hexaware erkennt auch den Bedarf des Marktes an, die Widerstandsfähigkeit der Cloud aufzubauen und zu fördern, um ein Vorbereitetsein und optimierte Reaktionen im Falle wiederkehrender unvorhergesehener Ereignisse zu gewährleisten.Hexaware, ein Microsoft-Gold-Partner, bietet differenzierte Angebote im Microsoft-Cloud-Ökosystem und entwickelt Lösungen und Strategien, die die Teamarbeit fördern, die Produktivität der Mitarbeiter verbessern und das Mitarbeitererlebnis optimieren. COCO, der Omnichannel Chat Bot von Hexaware, ist ein Schritt in die Richtung, die Arbeit für die Kunden einfacher, sicherer und nachhaltiger zu gestalten, wenn sie ihre Mitarbeiter allmählich wieder an ihre Arbeitsplätze zurückbringen.COCO lässt sich nahtlos mit bestehenden grundverschiedenen Backend-IT-Systemen und Plattformen wie ERP, CRM, Service Desk oder anderen Unternehmenssystemen integrieren. Mitarbeiter können COCO direkt über ihre Microsoft-Team-App auf Desktop- oder Mobilgeräten verwenden, um auf Informationen zuzugreifen und Transaktionen mit wichtigen Geschäftsfunktionen über eine vereinheitlichte, einfache und konversationsfreundliche Schnittstelle durchzuführen. COCO baut auf den kognitiven Diensten von Microsoft Azure auf, einschließlich LUIS, um intuitive Gespräche zu ermöglichen.COCO hilft, folgende Tätigkeiten zu vereinfachen und zu beschleunigen:- Genehmigungen (Abwesenheit, Zeitmanagement, Service Desk)- Service-Desk-Funktionen (erstellen/anzeigen/aktualisieren)- COVID-19 - Rückkehr zum Arbeitsplatz (Büroausweis beantragen/ansehen, Dienstplan des Teams)- Abwesenheitsmanagement- Kundenbeziehungsmanagement (aktive Pipeline, Informationen über Leads)- Nach Mitarbeitern im gesamten Unternehmen suchen- Zeit- und Schichtmanagement COCO beruht auf einer Reihe von Funktionen, die Unternehmen dabei unterstützen, eine nahtlose und sichere Rückkehr zum Arbeitsplatz zu gewährleisten.Merkmale von COCO:- Selbstprüfung und Optionen für Mitarbeiter bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz- Konform mit den Industriestandards für den Umgang mit Gesundheitsinformationen- Hilft Arbeitgebern, die Sicherheit am Arbeitsplatz zu erhöhen- COVID-19-Gesundheitsbewertung durch den Microsoft Healthcare Bot Service Rupesh Mithani, VP von Transform Customer Experiences Practice, Hexaware,sagte: "COCO entstand aus der Notwendigkeit heraus, erstklassige Erlebnisse für die Mitarbeiter bereitzustellen, die heutzutage von überall aus arbeiten können. Wir sind davon überzeugt, dass COCO den Mitarbeitern jederzeit und überall die Macht der Information verschaffen wird. Der Bot erleichtert es den Mitarbeitern, tägliche Aktivitäten durchzuführen, spart Zeit und steigert die Produktivität. Wir haben COCO außerdem mit COVID-19-Gesundheitsbewertungsfunktionen ausgestattet, die vom Microsoft Healthcare Bot Service gesteuert werden, was dazu beitragen wird, eine nahtlose Rückkehr zum Arbeitsplatz zu gewährleisten."Erfahren Sie hier mehr über COCO https://hexaware.com/coco-microsoft-teams-bot/Über Hexaware:http://www.hexaware.com (http://www.hexaware.com/).Safe-Harbor-Erklärung: http://hexaware.com/investors/Pressekontakt:Sreedatri Chatterjeesreedatric@hexaware.comLogo: http://mma.prnewswire.com/media/530945/Hexaware_Rebranding_Logo.jpgOriginal-Content von: Hexaware Technologies Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77934/4648075