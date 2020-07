Eine Frage des Risikos

Wenn die Märkte gut laufen, sollte man bekanntlich den Trend surfen. Doch wie lange die Märkte gut laufen, weiß natürlich niemand so genau. Daher ist es umso wichtiger, die Warnsignale ernst zu nehmen und gegebenenfalls zu reagieren.

Grundsätzlich hat sich am positiven Bild, das vor allem durch die Geldflutung der Notenbanken geschaffen wurde, nichts geändert. Allerdings stellen sich immer mehr Anleger die Frage bezüglich der Nachhaltigkeit der Corona-Hausse.

Denn die Pandemie flackert immer wieder in vielen Ländern neu auf. In Teilen der USA, aber auch in Brasilien oder Afrika läuft die Krise erst so langsam richtig hoch. Die Probleme kommen also erst noch. Nachdem die Pandemie in New York überstanden geglaubt wurde, sah sich die gesamte USA bereits als Post-Pandemie-Land - doch die aktuellen Infektionszahlen in vielen Bundesstaaten zeigen das Gegenteil.

Alarmsignal

Einer der wichtigsten Akteure auf dem Markt ist zweifellos das Investmenthaus Blackrock. Als Anbieter von ETFs und Fonds ist das Unternehmen so nah am Markt, wie kaum ein anderes. Blackrock-Chef Larry Fink hat nun vor zu viel Euphorie gewarnt. Er hält diese nicht nur für übertrieben und verfrüht, sondern auch für gefährlich.

