Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) ist in einem ähnlichem Umfeld/Markt wie Ballard Power Systems Inc. tätig.: Brennstoffzellenproduktion für verschiedene Anwendungen - auch im stationären Bereich, derzeit mit mehr Umsatz als das Urgestein Ballard. Wenn man sich diese Aktie etwas näher anschaut springen einem zuerst einmal Warnungen ins Auge, von einem Shortseller zwar, also mit Eigeninteresse, aber zumindest kennen sollte man sie: Plug Power Inc "is a manufacturer of hydrogen fuel cell systems with a ~20 year history of setting unrealistic goals and resorting to onerous financing, endless equity ...

Den vollständigen Artikel lesen ...