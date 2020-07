Die Aktie von SAP treibt den DAX. Nach überraschend guten Zahlen notiert die Aktie des Technologiekonzerns auf Rekordniveau, hat ausgehend von der Empfehlung des AKTIONÄR bereits über 40 Prozent an Wert gewonnen. Nicht genug, bezieht man das Ergebnis einer aktuellen Analystenstudie in die Betrachtung ein.SAP hat mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal unerwartet starkes Wachstum erkennen lassen. Nachdem bereits am Donnerstag erste Analysten daraufhin ihre Einschätzungen bestätigt haben, kommt jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...