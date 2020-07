Tomra und VOW: An diesen Aktien hätte selbst Greta Ihre Freude

Vor Corona dominierte das Thema Klimaschutz die weltweite Berichterstattung. Kein Wunder, dass Greta Thunberg zur Person das Jahres 2019 wurde. Die schwedische Schülerin machte mit ihrem Schulstreik und später der "Fridays for Future"-Bewegung auf das Thema aufmerksam. Ein Grund, warum sich Investments mit dem Label "Nachhaltigkeit" großer Beliebtheit erfreuen. Wir haben einige Unternehmen und Investmentvehikel herausgesucht, die einigen Nachhaltigkeitsaspekten genügen. Dieses Mal: Tomra und VOW.

Tomra

Geht es um das Recycling von Kunststoffen wie beispielsweise gebrauchten Getränkeverpackungen, führt am norwegischen Unternehmen Tomra (WKN: 872535 / ISIN: NO0005668905) kein Weg vorbei. Die Produktpalette des norwegischen Konzerns umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortiersysteme sowie die Materialverdichtung. Erst im Oktober vergangenen Jahres verkündete der Präsident und Vorstandsvorsitzende Stefan Ranstrand auf der Meeresschutzkonferenz "Our Ocean" in Oslo, dass sich Tomra verpflichtet, einen signifikanten Beitrag zum Erreichen einer Recycling-Quote für Kunststoffe zu leisten.

