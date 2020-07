Die einzige Funktion von Wirtschaftsprognosen besteht darin, die Astrologie respektabel aussehen zu lassen, bemerkte der Wirtschaftsveteran JK Galbraith einmal treffend. Galbraiths Worte scheinen gerade jetzt besonders treffend zu sein, da die gängige Meinung eine lange und langsame wirtschaftliche Erholung voraussagt. Wie im Jahr 2009 sind Buchstaben des Alphabets sehr in Mode: eine 'U'-förmige Erholung, eine 'W'-förmige und so weiter. Ich bin mir da nicht so sicher und finde, dass in Gr0ßbritannien ...

