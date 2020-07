The following instruments on XETRA do have their first trading day 10.07.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.07.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS2205081966 FMO NED.M.O. 20/31 FLRMTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2205088896 PARTS EUROPE 20/25 REGS BD02 BON EUR N

CA 51KB XFRA AU000000AVH4 AVITA THERAP.CDIS/5/1 EQ00 EQU EUR N

CA DFPP XFRA CA2548481043 DISTRICT METALS EQ00 EQU EUR N

CA TLIK XFRA DE000A289B07 TELES AG INFORM.TECH.KONV EQ00 EQU EUR Y

CA 7EB XFRA KYG3R33A1063 EBANG INTL HLDGS HD-,001 EQ00 EQU EUR N

CA 41W XFRA US19625T1016 COL.CRED.REAL ES.CL.A-,01 EQ00 EQU EUR N

CA 4LU XFRA US36165A1025 GEE GROUP INC. EQ00 EQU EUR N

CA 4GI XFRA US4578671095 INSURANCE ACQ. A DL-,0001 EQ00 EQU EUR N

CA G2AB XFRA US92674R1023 VIFOR PHARMA UNSP.ADR/0,2 EQ01 EQU EUR N

EBANG INTERNATIONAL-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de