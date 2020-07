The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.07.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.07.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA EI7Y XFRA XS0222844952 EIB EUR.INV.BK 05/20 FLR BD01 BON EUR N

CA EI76 XFRA XS0903345220 EIB EUR.INV.BK 13/20 MTN BD01 BON EUR N

CA R1PU XFRA DE000RLP1056 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2018 BD02 BON EUR N

CA TRLA XFRA US23918KAQ13 DAVITA 14/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US9128282J89 US TREASURY 2020 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0526235535 KUWAIT PROJ.CO. SPC 10/20 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0981442931 CRH FIN.SER. 13/20 MTN BD02 BON EUR N

CA ISDA XFRA XS1086879167 ICELD 14/20 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1323463056 UTD PARCEL SERV.15/20 FLR BD02 BON EUR N

CA MUW XFRA AU000000MAR2 MALACHITE RESOURCES LTD. EQ00 EQU EUR N

MALACHITE RESOURCES-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de