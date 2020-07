The following instruments on XETRA do have their first trading day 10.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.07.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A289T98 NIEDERS.SCH.A.20/24 A.897 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000CZ45V66 COBA 20/23 S.959 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DB9U2L6 DT.BANK IS. 20/26 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2VB5 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2VC3 LB.HESS.-THR.IS.07A/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB3BX1 NORDLB 20/29 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000SHFM758 SCHLW-H.SCHATZ.20/25 A1 BD00 BON EUR NCA XFRA ES0813211028 BBVA 20/UND. FLR BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013522950 AG.METR.D.M. 20/35 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013523370 HOPITAUX PAR 20/40 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013524014 FRANKREICH 20/36 O.A.T. BD00 BON EUR NCA XFRA USU3010DAK64 EXPEDIA GRP 20/23 REGS BD00 BON USD NCA XFRA US045167EV11 ASIAN DEV.BK 20/23 MTN BD01 BON USD NCA XFRA USU3010DAL48 EXPEDIA GRP 20/27 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS2193851701 MBH CORP. 20/25 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2199369070 BANKINTER SA 20/UND. FLR BD01 BON EUR NCA XFRA XS2200172653 PLT VII FIN.20/26 REGS BD01 BON EUR NCA XFRA XS2201851172 RUMAENIEN 20/31 MTN REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS2201851685 RUMAENIEN 20/51 MTN REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS2202900424 CO. RABOBANK 20/UND. FLR BD01 BON EUR NCA XFRA XS2203969246 ASFINAG 20/27 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2203969329 ASFINAG 20/35 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2203995910 SODEXO 20/24 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2203996132 SODEXO 20/28 BD01 BON EUR N