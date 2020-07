The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.07.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA OETA XFRA AT0000386115 AUSTRIA 2020 MTN 144A BD00 BON EUR NCA XFRA AU3CB0152940 TELSTRA CORP. 2020 MTN BD00 BON AUD NCA H3RA XFRA DE000A0AMCG6 HYB.RAIS.ITV.04/UNBEFR. BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A12T770 AAREAL BANK MTN S.240 BD00 BON EUR NCA BE04 XFRA DE000A14KQW5 BERLIN, LAND LSA15/20A470 BD00 BON EUR NCA PCZF XFRA DE000A161YD4 PROCREDIT HOLDING 15/20 BD00 BON EUR NCA BUGA XFRA DE000A1X2301 BUND.LAEND.ANL. 13/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NRW0E27 LAND NRW SCH.R.1207 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NRW0E35 LAND NRW SCH.R.1208 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA US65562QAY17 NORDIC INV.BK 15/20 MTN BD00 BON NOK NCA XFRA XS0873432511 FRESENIUS SE 13/20 REGS BD00 BON EUR NCA XFRA XS2055754217 ARGENT.NETH. 19/24 CV MTN BD00 BON EUR NCA XFRA CH0295186370 PFZ.SCHW.KT.BKN 15-20 468 BD01 BON CHF NCA C1RA XFRA DE0007490724 CAP.RAIS.ITV.02/UNBEFR. BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T7C1 DZ BANK IS.A646 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NRW22D4 LAND NRW SCHATZ R1258 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0011535764 KERING 13/20 MTN BD01 BON EUR NCA NLA4 XFRA NL0009348242 NEDERLD 10-20 BD01 BON EUR NCA XFRA US45818WBE57 INTER-AMER.DEV.BK 15/20 BD01 BON USD NCA XFRA US4581X0CA40 INTER-AMER.DEV.BK 13/20 BD01 BON USD NCA XFRA US500769HV97 KRED.F.WIED.V.18/2020 DL BD01 BON USD NCA XFRA US58013MEJ99 MCDONALDS CORP. 2020 MTN BD01 BON USD NCA 01C1 XFRA US617474AA97 MORGEN STANLEY DEP. PFD J BD01 BON USD NCA UNHA XFRA US91324PCM23 UNITEDHEALTH GRP 15/20 BD01 BON USD N