FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.07.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
ELFE XFRA DE000ETFL524 DEKA US TREAS.7-10 UC.ETF 6.288 EUR
ELFF XFRA DE000ETFL532 DEKA EO CORP.0-3 LIQ.U.E. 5.540 EUR
2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.353 EUR
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ELFF XFRA DE000ETFL532 DEKA EO CORP.0-3 LIQ.U.E. 5.540 EUR
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