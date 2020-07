FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.07.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.07.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.07.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTANP XFRA US0375981091 APOGEE ENTERPRISES DL-333 0.166 EUR98M XFRA US5535301064 MSC INDUSTR. DIRE.DL-,001 0.662 EURJEM XFRA PTJMT0AE0001 JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1 0.207 EURT9P XFRA KYG886801060 TIANJIN PORT DEV.H. HD-10 0.003 EURXFRA XS0859367194 LIBANON 12/23 MTN 0.003 %LHL XFRA HK0992009065 LENOVO GROUP 0.024 EURIEF XFRA FR0000066680 VIDELIO S.A. INH. EO-,30 0.060 EURXFRA DE000HLB34D8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07E/19 0.000 %WUG3 XFRA DE0007775231 WESTAG + GETALIT VZO O.N. 0.660 EURWUG XFRA DE0007775207 WESTAG + GETALIT ST O.N. 0.600 EURPKY1 XFRA PLPKN0000018 PKN ORLEN S.A. ZY 1,25 0.224 EURHBH XFRA DE0006083405 HORNBACH HOLD.ST O.N. 1.500 EURRAVE XFRA US040114HP86 ARGENTINA 18/23 0.002 %XFRA US040114HQ69 ARGENTINA 18/28 0.002 %RAVF XFRA US040114HR43 ARGENTINA 18/48 0.003 %XFRA DE000HLB33A6 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07B/19 0.000 %XFRA DE000HLB33D0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07C/19 0.000 %WZD9 XFRA LU0967739193 PATRIARCH CLAS.DIV.4 PL.A 0.069 EURSOV XFRA US53223X1072 LIFE STORAGE INC. DL-,01 0.945 EUR1S4 XFRA US41165Y1001 HARBORONE BANCORP DL-,01 0.026 EURHD8 XFRA EE3100004250 AS HARJU ELEKTER EO 0,63 0.140 EUR