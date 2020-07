FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.07.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

2O9 XFRA GB00BYWL4Y04 RENALYTIX AI PLC LS-,0025

3BG XFRA CH0033361673 U-BLOX HOLDING NAM.-14,80

CLRS XFRA US18047P1012 CLARIANT ADR 1/SF 4

PNL XFRA AU000000PIO5 PIONEER RESOURCES LTD.

