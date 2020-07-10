FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.07.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
2O9 XFRA GB00BYWL4Y04 RENALYTIX AI PLC LS-,0025
3BG XFRA CH0033361673 U-BLOX HOLDING NAM.-14,80
CLRS XFRA US18047P1012 CLARIANT ADR 1/SF 4
PNL XFRA AU000000PIO5 PIONEER RESOURCES LTD.
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
2O9 XFRA GB00BYWL4Y04 RENALYTIX AI PLC LS-,0025
3BG XFRA CH0033361673 U-BLOX HOLDING NAM.-14,80
CLRS XFRA US18047P1012 CLARIANT ADR 1/SF 4
PNL XFRA AU000000PIO5 PIONEER RESOURCES LTD.
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