Darmstadt, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Schwerpunkt auf Verbesserung und Optimierung der Wirkstoffforschung, -entwicklung und -herstellung - Integriertes Labor mit flexiblen Lösungen, Validierungsdiensten, Schulungen und praktischen Anwendungen - Kooperationszentrum in Shanghai ist neuestes und größtes von weltweit neun M Lab Collaboration Center von Merck Merck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, hat heute sein neues M Lab Collaboration Center in Shanghai eröffnet. Es ist das größte von weltweit neun Kundenkooperationszentren des Unternehmens."Angesichts der boomenden Pharmaindustrie in Asien und der zunehmenden Bedeutung neuartiger Arzneimitteltherapien nehmen auch Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu richtungsweisenden Behandlungsoptionen wie Zell- und Gentherapien zu", sagte Udit Batra, Mitglied der Geschäftsleitung von Merck und CEO Life Science. "Unser M Lab-Kollaborationszentrum bietet spezifisch anpassbare Lösungen und Dienstleistungen, mit denen biopharmazeutische Unternehmen ihre Prozesse von der Wirkstoffforschung über die Entwicklung bis hin zur Herstellung optimieren und damit Kosten einsparen und Markteinführungen beschleunigen können.Das neueste M Lab Collaboration Center von Merck mit einer Gesamtfläche von rund 10.000 m2 befindet sich in Pudong, dem Zentrum der biomedizinischen Forschung in Shanghai.Das neue Kundenkooperationszentrum bietet flexible maßgeschneiderte Lösungen für die Life-Science-Community in China, um die Arzneimittelentwicklung voranzutreiben. Die Einrichtung umfasst Labore für Pilotprojekte und für die Prozessentwicklung, in denen pharmazeutische und biopharmazeutische Hersteller in einer nicht GMP (Good Manufacturing Practice)-pflichtigen Umgebung Ideen erforschen, innovative Verfahren erlernen und in direktem Austausch mit den Wissenschaftlern und Ingenieuren des Unternehmens arbeiten können, um kritische Herausforderungen bei der Prozessentwicklung und Produktion zu lösen. Kunden können an Produktvorführungen, praktischen Schulungen sowie einem formellen Bildungs- und Versuchsangebot im Bereich Bioprocessing teilnehmen. Zudem können sie Best Practices und neue Ansätze anwenden, um Prozesse zu entwickeln, zu optimieren und zu skalieren und den globalen Technologietransfer zu vereinfachen.Des Weiteren stehen den Kunden die nachfolgenden Angebote von Merck zur Verfügung.- Labormanagement-Software: Mit dieser digitalen Plattform können Wissenschaftler ihre Effizienz und Prozesse durch Automatisierung von Arbeitsabläufen und Vernetzung von Laborinstrumenten über die Cloud verbessern. Die Software verwaltet Forschungsinformationen zentral, so dass Forscher Daten nicht mehr manuell übertragen und dokumentieren müssen. Das erhöht die Produktivität und trägt dazu bei, kostspielige Fehler zu vermeiden.- Anlage für kundenspezifische Zellkulturmedien: In dieser Anlage werden Zellkulturmedien hergestellt, die bei der Produktion von Biopharmazeutika zum Einsatz kommen und bei der Herstellung im Pilotmaßstab ohne GMP-Anforderungen genutzt werden können.- Anlage für feste Darreichungsformen: In dieser Anlage wird sichergestellt, dass Arzneimittel in Tabletten-/Kapsel-/Pulverform qualitativ hochwertige Hilfs- und Wirkstoffe enthalten. Diese Einrichtung wird Kunden in China und auf der ganzen Welt unterstützen. Im neuen M Lab-Zentrum wird auch eine neue GMP-konforme Herstellanlage auf Basis des BioReliance®-Komplettlösungsangebots von Merck untergebracht sein, um Kunden in China und im asiatisch-pazifischen Raum Dienstleistungen im Bereich der Auftragsherstellung anzubieten.Als ein führender Innovator der Pharma- und Biotechnologiebranche will sich Merck aktiv an der Weiterentwicklung Chinas zu einer innovationsbasierten Wirtschaft beteiligen. In diesem neuen Zentrum wird Merck mit lokalen und regionalen Kunden zusammenarbeiten, um die Qualität und Sicherheit von Arzneimitteln zu erhöhen, und Schulungen und Wissenstransfer anbieten.Sämtliche Pressemeldungen von Merck werden zeitgleich mit der Publikation im Internet auch per email versendet: Nutzen Sie die Web-Adresse www.merck.de/newsabo, um sich online zu registrieren, die getroffene Auswahl zu ändern oder den Service wieder zu kündigen.Über MerckMerck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig. Rund 57.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2019 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 16,2 Milliarden Euro.Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. 