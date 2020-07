NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Gea Group von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 27 Euro belassen. Nach der zuletzt starken Kursentwicklung der Aktie stufte Analystin Daniela Costa die Papiere des Anlagenherstellers ab. Die Abnehmermärkte des Unternehmens dürften sich in der Corona-Krise als widerstandsfähig erweisen, hieß es in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aufträge aus der milchverarbeitenden Industrie könnten sich etwas erholen./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2020 / 23:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE0006602006

