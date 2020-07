Durchwachsener Handel an der Börse. Im Vorfeld der kommenden Berichtssaison setzten am Donnerstag in allen Branchen, außer der Technologie-Branche, Gewinnmitnahmen ein. Vor allem bei kleineren Unternehmen wurde Kasse gemacht. Der SDAX sank um -0,92 % auf 11.842,95 Punkte und der Russell 2000 Index rutschte um -1,76 % auf 1.402,34 Punkte ab. Der TecDAX (+0,76 %) und der Nasdaq Composite Index (+0,63 %) konnten dagegen den Rest der Börse outperformen.Auch die Futures signalisieren heute früh keine Erholung. Der DAX-Future notiert zum Ende des asiatischen Handels mehr als -0,7 % im Minus und signalisiert eine Eröffnung für den DAX bei 12.460 Punkten. Auch die US-Futures bewegen sich allesamt im Minus. Der Dow- und der Russell-Future geben beide jeweils mehr als -0,6 % ab.

