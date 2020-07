Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die meiste Zeit des gestrigen Tages standen beim DAX deutliche Zugewinne auf der Kurstafel. Das Tageshoch markierte er über 12.700 Punkten. Kurz vor Handelsende gab es dieses Plus aber wieder komplett ab. Er schloss schließlich nahezu unverändert mit einem Minus von 0,04 Prozent. Marktidee: Silber. Ausgehend vom 3-Jahres-Hoch bei 19,65 US-Dollar, hatte der Silberpreis einen Abwärtstrend etabliert. Seit März befindet sich Silber nun in einer Erholungsrally. Nach der Überwindung aller relevanten gleitenden Durchschnittslinien gelang schließlich am Mittwoch der Ausbruch über die Abwärtstrendlinie vom September-Hoch. Der charttechnische Fokus richtet sich nun auf die kritische horizontale Widerstandszone bei 18,92/18,95 US-Dollar.