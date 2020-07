Am Freitag führt die Nordex-Aktie den SDAX an. Grund für den erneuten Kurssprung beim Turbinenbauer ist ein neuer Großauftrag, der diesmal aus Spanien kommt. Die Aktie könnte damit die jüngste Konsolidierung beenden und nähert sich wieder der 10-Euro-Marke.Nordex liefert Turbinen mit einem Volumen von 312 Megawatt für den Windpark "Gecama" des israelischen Versorgers Enlight Renewable Energy in der spanischen Region Kastilien-La Mancha. Der Turbinenbauer installiert dabei Turbinen der neuen Generation ...

