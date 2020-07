Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) ist mal wieder gut in Form. Um unglaubliche 43 % verteuerte sich die Aktie des E-Auto-Pioniers auf Sicht von nur einem Monat (Stand für diese Zahl und alle weiteren Zahlen: 08.07.2020). Ein echter Überflieger! Schließlich hat der Aktienmarkt in Gänze noch zum großen Teil an den Folgen der COVID-19-Krise zu knabbern. Der langweilige DAX schleppt für das laufende Jahr noch immer ein Minus von etwa 6 % mit sich herum. Die Lösung ist einfach: Tesla-Aktie rein, DAX raus! ...

