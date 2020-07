Zum Wochenabschluss wird der DAX tiefer erwartet. An der Wall Street sank der Dow Jones am Donnerstag um 1,4 Prozent und auch an den asiatischen Börsen waren die Investoren am Morgen nicht in Kauflaune. Insgesamt überwiegt am Markt derzeit die Furcht vor einer zweiten Ansteckungswelle mit dem Coronavirus. In den USA waren am Vortag mehr als 65.000 Neuinfektionen gemeldet worden. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

