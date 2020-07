SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Am Ende einer starken Woche mit Kursaufschlägen neigten die Anleger an den asiatischen Plätzen zu Gewinnmitnahmen. Als Begründung diente einmal mehr die Dynamik der Corona-Pandemie, die insbesondere in den USA steigende Neuinfiziertenzahlen aufweist. Weltweit ist die Zahl der Infizierten mittlerweile auf über 12 Millionen hochgeschnellt.

Die in verschiedenen Ländern wieder diskutierten oder bereits vorgenommenen Schließungen der Wirtschaft weckten Zweifel an der zum Teil noch recht optimistischen Sicht vieler Marktteilnehmer. Nachdem sich die Kursverluste über längere Zeit noch in bescheidenem Rahmen hielten, ging es gegen Ende deutlicher nach unten. Dennoch sprachen Händler von einer normalen Gegenbewegung.

In Tokio gab der Nikkei-225 um 1,1 Prozent nach auf 22.291 Punkte, belastet auch vom Yen, der weiter gegen den Dollar vorrückte. Der Markt zeigte sich gespalten: Verlusten bei Immobilien- und Finanzwerten standen steigende Kurse bei Technologie- und Pharmatiteln gegenüber. Fast Retailing verloren 3,4 Prozent, nachdem der Bekleidungs-Einzelhändler im dritten Geschäftsquartal einen Verlust ausgewiesen hatte.

Softbank zeigten mit minus 0,4 Prozent relative Stärke. Der Technologie-Investor komme mit seinem Verkaufsprogramm voran, urteilt Nomura, die die Aktie zum Kauf empfiehlt. Zudem profitiere das Unternehmen mit seinem 25-Prozent-Anteil von dem gestiegen Alibaba-Kurs.

Verkaufssignale aus Peking

In Schanghai ging es mit den Blue Chips um 1,2 Prozent abwärts, während der Chinext mit seinen jungen Unternehmen und Startups im Plus lag. Dabei gab es offenbar ein Signal von offizieller Seite, denn staatsnahe Fonds traten als Verkäufer auf. Zu Wochenbeginn noch hatte ein Artikel in einer regierungsnahen Zeitung für massive Käufe gesorgt.

Die Zurückhaltung war auch durch die kommende Woche anstehenden wichtigen Konjunkturdaten bedingt, dann wird nämlich unter anderem das Bruttoinlandsprodukt zum zweiten Quartal publiziert. Die Experten von UOB erwarten hier noch ein Plus von 3,5 Prozent. Daneben bleiben die gespannten Beziehungen zu den USA ein Thema, das jederzeit wieder in den Vordergrund rücken könnte.

Am Hongkonger Markt drückten vor allem Technologie- und Versicherungsaktien den Leitindex um 1,8 Prozent. Besonders die unlängst gut gelaufenen Technologieaktien wurden nun abverkauft. Sunny Optical verloren 4,1 Prozent, AAC Technologies 2 Prozent und Tencent 1,8 Prozent. KGI Securities vermutet, dass der Markt zwar konsolidieren dürfte, auf kurze Sicht aber widerstandsfähig sein werde.

In Südkorea drehte der Kospi nach anfänglichen Gewinnen ins Minus, belastet von Verlusten bei Stahlwerten, Banken und Fluglinien. Ein Lichtblick waren Kursaufschläge bei einigen Internet-Aktien, da die Teilnehmer hier günstige Ergebnis-Perspektiven vermuten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.909,60 -0,77% -11,59% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.290,81 -1,06% -4,77% 08:00 Kospi (Seoul) 2.151,20 -0,77% -2,11% 08:00 Schanghai-Comp. 3.409,59 -1,19% +11,79% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.727,46 -1,84% -6,88% 10:00 Taiex (Taiwan) 12.079,95 -1,03% +0,69% 07:30 KLCI (Malaysia) 1.580,49 -0,17% -0,35% 11:00 BSE (Mumbai) 36.549,99 -0,51% -11,51% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:45 % YTD EUR/USD 1,1264 -0,2% 1,1285 1,1286 +0,4% EUR/JPY 120,39 -0,5% 121,02 121,31 -1,2% EUR/GBP 0,8956 +0,0% 0,8952 0,8993 +5,8% GBP/USD 1,2577 -0,2% 1,2607 1,2549 -5,1% USD/JPY 106,89 -0,3% 107,23 107,48 -1,7% USD/KRW 1204,60 +0,7% 1196,78 1195,18 +4,3% USD/CNY 7,0086 +0,2% 6,9942 7,0168 +0,7% USD/CNH 7,0111 +0,2% 6,9980 7,0177 +0,7% USD/HKD 7,7504 +0,0% 7,7502 7,7501 -0,5% AUD/USD 0,6928 -0,5% 0,6961 0,6946 -1,1% NZD/USD 0,6552 -0,3% 0,6569 0,6548 -2,7% Bitcoin BTC/USD 9.151,26 -1,1% 9.249,76 9.278,76 +26,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,00 39,62 -1,6% -0,62 -33,1% Brent/ICE 41,82 42,35 -1,3% -0,53 -33,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.797,21 1.803,50 -0,3% -6,30 +18,4% Silber (Spot) 18,56 18,60 -0,2% -0,04 +4,0% Platin (Spot) 834,38 841,50 -0,8% -7,13 -13,5% Kupfer-Future 2,83 2,83 +0,1% +0,00 +0,6% ===

