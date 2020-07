Die Aktie von Nel ASA kennt derzeit nur einen Weg: Nach oben! Mit dem Anstieg auf 2,04 EUR hat Nel ASA-Aktie am 06.07.2020 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 10.06.2020 eingestellt. Die Nel ASA-Aktie befindet sich seit dem 20.03.2020 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +148,8% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt...

