FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LILIS ENERGY DL-,0001 0KF2 US5324032011
AB/FROM ONWARDS 10.07.2020 09:25 CET
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LILIS ENERGY DL-,0001 0KF2 US5324032011
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