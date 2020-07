--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0084 vom 10.07.2020 muss es im sowohl im Untertitel als auch im Titel richtig heißen: ... 1,1264 Dollar ... (NICHT: 1,2644 Dollar --------------------------------------------------------------------- Der Euro hat sich am Freitag in der Früh mit leichten Abgaben gegenüber dem US-Dollar präsentiert. Die Gemeinschaftswährung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...