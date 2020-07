Unterföhring (ots) - Schöner Endspurt für "Beauty & The Nerd". ProSieben gewinnt mit dem Finale der Reality-Show zum sechsten Mal die Prime Time am Donnerstag. Insgesamt erzielt das Programm einen starken Staffelschnitt von 13,6 Prozent Marktanteil (E 14-49 J.). Gute 11,0 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer verfolgen das Finale gespannt mit. Beauty Kim (19) und ihr Nerd Illya (21) setzen sich gegenüber ihrer Konkurrenz durch und werden zum Siegerpaar von "Beauty & The Nerd".Im Anschluss punktet auch "Beauty & The Nerd: Das Wiedersehen" mit schönen 10,5 Prozent (E 14-49 J., 22:35 Uhr) Marktanteil.Sendung verpasst? Alle Folgen von "Beauty & The Nerd" gibt es auf https://www.prosieben.de/tv/beauty-and-the-nerd und auf Joyn.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 10.07.2020 (vorläufig gewichtet: 09.07.2020)Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyAntonia Kreitner, Carina CastrovillariTel. +49 89 9507-1172/1108Antonia.Kreitner@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingJasmina WeissTel. +49 89 9507-1126Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4648206