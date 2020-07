Südzucker und der überraschende Effekt des Tiefkühlpizza-Geschäfts

Südzucker (WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004) gehört zu den Profiteuren der Coronavirus-Krise, wie die jüngsten Geschäftszahlen zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2020/2021 belegen. Dank einer coronabedingt hohen Nachfrage nach Tiefkühlpizzen und Fertiggerichten legten in den drei Monaten bis Ende Mai in der Spezialitäten-Sparte, in der unter anderem die Produktion von Tiefkühlpizzen erfasst wird, Umsatz und operatives Ergebnis deutlich zu. So konnten die Rückgänge in den anderen Sparten ausgeglichen werden.

Umsatzniveau verteidigt

Wie aus dem am Donnerstag in Mannheim veröffentlichten Quartalsbericht hervorgeht, verringerte sich der Umsatz trotz der Pandemie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur von 1,68 auf 1,67 Mio. Euro, womit das Vorjahresniveau verteidigt werden konnte.

