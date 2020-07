Corona-Sorgen hin oder her - die US-Technologiebranche marschiert unbeeindruckt von Rekord zu Rekord und hat den Rest der Wall Street seit geraumer Zeit schon abgehängt. Einen neuen Höchststand gab es am Donnerstag bei der Aktie von Amazon. Das Unternehmen ist jetzt an der Börse 1,6 Billionen Dollar wert.Seit Jahresanfang hat die Amazon-Aktie nun 72 Prozent zugelegt. Das bedeutet Platz 4 im S&P 500.Angetrieben wird der Titel von der massiven Verschiebung im Einzelhandel. "Ein beträchtlicher Teil ...

