LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HeidelbergCement vor Quartalszahlen von 45 auf 52 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Der Baustoffhersteller sei in von der Corona-Krise besonders stark betroffenen Regionen sehr aktiv, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings dürfte das zweite Quartal für die Branche insgesamt etwas weniger schlimm verlaufen sein als zunächst befürchtet. Das höhere Kursziel resultiere aus etwas höheren Schätzungen und gehe mit einer Neubewertung des gesamten Sektors einher./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2020 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2020 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006047004

