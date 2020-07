Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen reagierten mit freundlicheren Notierungen auf die zwar verbesserten, aber dennoch unter den Erwartungen liegenden deutschen Exportdaten, so die Analysten der Nord LB.Die deutschen Exporte hätten nach einem Rekordeinbruch im April auch im Mai unter der Corona-Krise gelitten. Die Unternehmen hätten 29,7% weniger Waren im Wert von 80,3 Mrd. EUR ins Ausland geliefert. Im Vergleich zum Vormonat habe es ein Plus von 9,0% gegeben, was aber deutlich unter den Erwartungen gelegen habe. Die Importe seien zum Vormonat um 3,5% gestiegen, seien aber mit 73,2 Mrd. EUR um 21,7% unter dem Niveau des Vorjahres geblieben. ...

