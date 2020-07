Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Zug / Schweiz - 10. Juli 2020 (pta009/10.07.2020/09:40) - iQ International AG (ISIN CH0451424300 / WKN A2PAA5 / Symbol IQL), ein multinationales, am General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse öffentlich gehandeltes Unternehmen für nachhaltige Technologien mit globalem Hauptsitz in Zug (Schweiz) und nordamerikanischem Hauptsitz in Scottsdale (Arizona/USA), hat gerade erfolgreich eine Kapitalbeschaffung durch Privatplatzierung abgeschlossen.



Das Management-Team von iQ International hat in Vorbereitung auf eine institutionelle Finanzierung, für die entsprechende Term Sheets eingegangen sind und nun verhandelt werden, eine private Kapitalbeschaffung von einer Gruppe seiner Aktionäre durchgeführt. Diese private Kapitalbeschaffung stand gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen nur einer begrenzten Anzahl von Aktionären offen, die alle aufgefordert wurden, sich an der Bereitstellung des erforderlichen Überbrückungskapitals zu beteiligen, bis im Laufe des Jahres eine größere Finanzierung abgeschlossen ist, die das Unternehmen zu erzielen beabsichtigt.



Die Kapitalerhöhung erfolgte zu 0,88 EUR je Aktie zuzüglich Optionen. Die Gesellschaft erhielt von den Aktionären Zeichnungserklärungen über Barzahlungen in Höhe von 790.620,96 Euro, was zur Ausgabe von insgesamt 898.438 neuen Aktien führt. Die zeichnenden Aktionäre erhalten außerdem insgesamt 1.527.091 Aktienoptionen.



Das Management bedankt sich nochmals bei allen Aktionären, die an der erfolgreichen Kapitalmaßnahme teilgenommen haben. Auf Antrag der Aktionäre haben der Vorsitzende der Gesellschaft, George Weiss, sowie das Vorstandsmitglied Roland Koch an der Kapitalmaßnahme ebenfalls teilgenommen.



Neben dem Dank an die teilgenommenen Aktionäre möchten Management und Vorstand alle Aktionäre, die aufgrund der gesetzlichen deutschen und schweizerischen Beschränkungen für private Kapitalmaßnahmen und welche die Anzahl der Teilnehmer begrenzen, nicht teilnehmen konnten, um Verständnis bitten. Dem Unternehmen ist bewusst, dass sich einige seiner Aktionäre übergangen oder nicht einbezogen fühlen. Sowohl das Management wie auch der Verwaltungsrat möchten, dass die Aktionäre wissen, dass dies im Rahmen der gesetzlichen Beschränkungen für eine Privatplatzierung geschehen ist sowie im besten Interesse des Unternehmens.



iQ Internationale AG Die iQ International AG ist ein multinationales Unternehmen für nachhaltige Technologien, das am General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen lizenziert Teile seines IP-Portfolios und produziert und vertreibt hocheffiziente Blei-Säure-Batterien, die den gestiegenen Anforderungen an die Lebensdauer in den heutigen globalen Automobil- und Energie-Speichermärkten gerecht werden. Mit seiner preisgekrönten, innovativen Technologie werden überlegene, langlebige und vom OEM zugelassene SLI-Batterien (Starting-Lighting-Ignition) hergestellt. Batterien mit der Technologie von iQ International wurden entwickelt, um in den heutigen hochelektrifizierten Fahrzeugen, insbesondere in Fahrzeugen mit Start-Stopp-Anwendungen, eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit zu erzielen. Die Technologien des Unternehmens haben das Potenzial, den CO2-Fußabdruck der Transportbranche zu verringern und den Automobilherstellern dabei zu helfen, die Verpflichtungen bei der Emissionsreduktion zu erfüllen. - Weitere Informationen unter www.iqint.com



