Beim insolventen Zahlungsabwickler Wirecard laufen nach Bekanntwerden des Bilanzskandals die Vorbereitungen für die Zerschlagung. Insolvenzverwalter Michael Jaffé teilte in dieser Woche mit, dass es bereits "mehr als 100 Interessenten" gebe. Großes Interesse gibt es darüber hinaus wohl auch an der Wirecard Bank, die bislang nicht insolvent ist. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg haben insgesamt 18 Parteien Interesse an der Wirecard Bank bekundet. Diese könnte zusammen mit angeschlossenen Tochtergesellschaften ...

