Die Wiener Börse hat am Freitagvormittag leicht im Minus tendiert. Der heimische Leitindex ATX gab gegen 9.40 Uhr um 0,16 Prozent auf 2.262,48 Punkte nach. Für den ATX Prime ging es um 0,19 Prozent auf 1.153,52 Stellen hinab. Die Stimmung an den Finanzmärkten habe sich angesichts des Pandemieverlaufs in den USA und des holprigen konjunkturellen Erholungspfads etwas eingetrübt, schrieben die Experten ...

