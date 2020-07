Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Rheda-Wiedenbrück (pta010/10.07.2020/09:55) - Der Umsatz der Westag & Getalit AG lag nach vorläufigen Zahlen mit rund 51 Mio. Eur im 2. Quartal 2020 um etwa 10 % unter dem entsprechenden Vorjahreswert und ist damit weniger stark als erwartet gesunken (Vorjahr rund 57 Mio. Eur). Die Liquidität lag mit rund 34 Mio. Eur zum 30.06.2020 aufgrund der stringenten Ausgabenkontrolle um mehr als 20 % über dem Stand zum Ende des 1. Quartals 2020 (rund 27 Mio. Eur).



Die genannten Zahlen sind vorläufig. Die endgültigen Zahlen zum 1. Halbjahr 2020 werden am 27.08.2020 veröffentlicht.



Die vorstehende Meldung sowie weitere Informationen über unsere Gesellschaft können über unsere Internetadresse unter www.westag-getalit.com abgerufen werden.



