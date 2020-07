Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - SafeRide soll seine profunden Fachkenntnisse auf dem Gebiet der KI-basierten Cybersicherheit und der technischen Integritätsüberwachung von Fahrzeugen in diese Industriepartnerschaft einbringen, deren Ziel es ist, neue Funktionsweisen und Standards für die Fahrzeuge der nächsten Generation zu entwickeln.SafeRide Technologies, ein führender Anbieter im Bereich der KI-basierten Integritätsüberwachung, Datenanalyse und Cybersicherheit für vernetzte und selbstfahrende Fahrzeuge, gab heute seine Kooperation mit AUTOSAR bekannt, der globalen Partnerschaft zur Entwicklung einer Kfz-Systemarchitektur zwischen führenden Automobil-OEMs, Tier-1-Zulieferern und Softwareunternehmen. SafeRide wird im Rahmen der AUTOSAR-Partnerschaft bei der Entwicklung neuer Systemfunktionen für die Cybersicherheit und der Ausarbeitung funktionaler Schnittstellen mitarbeiten und aktiv an der AUTOSAR Working Group Security teilnehmen."Wir freuen uns und fühlen uns geehrt, dieser großartigen Organisation beitreten zu dürfen", so Hilik Stein, CTO und Mitbegründer von SafeRide. "Die Tatsache, dass AUTOSAR eine offene Plattform ist, die interoperable Anwendungen und Technologien unterstützt, war für uns einer der Hauptgründe, dieser Partnerschaft beizutreten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit AUTOSAR bei der Entwicklung neuer Funktionen zugunsten der Cybersicherheit."Neben seinem Know-how im Bereich der Cybersicherheit wird das SafeRide-Team auch seine Fachkenntnisse in der technischen Integritätsüberwachung von Fahrzeugen in diese Partnerschaft einfließen lassen. "Wir sind der Meinung, dass die Entwicklung von Standards für das technische Integritätsmanagement von Fahrzeugen enorm wichtig ist, genauso wie die Einführung von Komponenten zur Überwachung des technischen Fahrzeugzustands", sagt Hilik. "Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit den AUTOSAR-Partnern diese Funktionen für die nächste Fahrzeuggeneration bereitzustellen."SafeRide wurde von TU-Automotive sowohl für das beste KI-Produkt des Jahres 2020 als auch für das beste Cybersecurity-Produkt des Jahres 2020 nominiert. Die Technologie von SafeRide wird anlässlich der virtuellen Veranstaltung "TU-Automotive Detroit" vom 18. bis 20. August 2020 vorgestellt.Weitere Informationen können Sie per E-Mail unter info@saferide.io anfordern.Informationen zu SafeRide TechnologiesSafeRide Technologies ist ein führender Anbieter von Lösungen für die KI-basierte Integritätsüberwachung, Datenanalytik und Cybersicherheit, die Automobilherstellern und Fuhrparkbetreibern zeitnahe Erkenntnisse und Ergebnisse liefern, um Garantieleistungen und Rückrufaktionen zu reduzieren, Ausfallzeiten zu minimieren, die Gesamtbetriebskosten zu senken, die Fahrzeugleistung zu optimieren und Imageverlusten vorzubeugen. Weitere Informationen finden Sie unter www.saferide.io.Informationen zu AUTOSARAUTOSAR (AUTomotive Open System ARchitecture) ist eine weltweite Entwicklungsgemeinschaft von Automobilherstellern, Zulieferern und anderen Unternehmen aus der Elektronik-, Halbleiter- und Softwareindustrie. Seit 2003 arbeitet AUTOSAR an der Entwicklung und Einführung einer offenen, standardisierten Softwarearchitektur für die Automobilindustrie. Oberstes Ziel der AUTOSAR-Entwicklungszusammenarbeit ist die Standardisierung grundlegender Systemfunktionen und Funktionsschnittstellen, die es den Entwicklungspartnern ermöglichen sollen, Funktionen innerhalb eines Fahrzeugnetzwerks zu integrieren, auszutauschen und zu übertragen und Software-Updates und Upgrades über die gesamte Lebensdauer von Fahrzeugen wesentlich zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.autosar.org.Pressekontakt:info@saferide.ioLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1212705/SafeRide_Technologies_Logo.jpgOriginal-Content von: SafeRide Technologies, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134945/4648316