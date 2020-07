Wien (www.anleihencheck.de) - Norilsk Nickel (Nornickel) gab am 8. Juli 2020 bekannt, mit der Methodik zur Berechnung der durch den ausgelaufenen Diesel verursachten Schäden nicht einverstanden zu sein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Gleichzeitig habe das Unternehmen seine Verpflichtung bekräftigt, die Kosten für die Beseitigung der Umweltauswirkungen des Unfalls vollständig zu übernehmen. Um es noch einmal zusammenzufassen: Die staatliche Rosprirodnadzor (Federal Service for Supervision of Natural Resources Management) habe von Nornickel kürzlich eine freiwillige Entschädigung für den Schaden iHv. etwa RUB 147 Mrd. (USD 2,1 Mrd.) - ein Viertel des 2019 EBITDAs gefordert. Nornickels vorläufige Schätzung der Aufräumkosten hätten bei etwa USD 150 Mio. gelegen. ...

