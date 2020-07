Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Stimmung an den Finanzmärkten hat sich angesichts des Pandemieverlaufs in den USA und des holprig zu erwartenden, konjunkturellen Erholungspfads etwas getrübt, so die Analysten der Helaba.Von einer deutlich erhöhten Risikoaversion könne bisweilen zwar nicht gesprochen werden, die Aktienmärkte hätten ihre hohen Niveaus aber nicht halten können. Das Interesse an Bundesanleihen sei gestiegen und die Risikoaufschläge der EWU-Peripherie hätten ihren rückläufigen Trend unterbrochen. Der Euro habe leicht nachgegeben, die seit Wochen zu beobachtende Konsolidierung innerhalb einer engen Spanne setze sich aber fort. Erst bei einer ausgeprägten Risk-Off-Stimmung würde es hier zu deutlich nachgebenden Notierungen kommen. ...

