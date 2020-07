Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts013/10.07.2020/10:45) - Jetzt ist es also passiert. Ein Mega-Datenleck in einem Gastro-Reservierungssystem in der Schweiz, das von Modzero-Cyber-Security-Experten entdeckt wurde. Tausende Daten von Gästen wurden geleaked. Das Problem dabei? Nicht die veröffentlichten Namen von Gästen und deren Telefonnummern sind das eigentliche Problem, denn mit den abgegebenen Reservierungsdaten können zwielichtige Gestalten nicht viel anfangen, sondern die jetzt zu befürchtende Panik der Gastronomie vor der Digitalisierung. "Ich befürchte, viele Gastronomen werden diesen Fall zum Anlass für eine fatale und letztendlich auch letale digitale Falschaussage nehmen, nämlich: 'Ich hab's doch immer schon gewusst, Internet und digitale Helferlein brauchen wir nicht'." Gmeiner präsentiert 3 digitale Systeme (pogastro.com, 2FDZ, Gastfreund), die der Gastronomie massiv helfen könnten und plädiert für mehr Eigenwerbung der Gastronomen auf allen Kanälen. Dabei hilft auch seine kostenlose Marketing-Online-Analyse für Gastronomen und Hoteliers: https://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck Gastrobranche braucht so schnell als möglich einen Digitalisierungsschub "Digitalisierung muss durch alle Bereiche in Restaurants und Lokalen gehen, damit man vor einer zweiten Corona-Welle gewappnet ist und auch ohne Unterbrechung Sitzplatz-Distanzregeln einführen kann oder Abholungen, Hauszustellung und mehr anbieten kann. Egal, ob Reservierung mit Corona-Abstand, Sitzplatzoptimierung, Verwaltung und natürlich am meisten im Marketing", so die Meinung des Werbeexperten und Buchautoren Alois Gmeiner, der als Coach und Sparrings-Partner auch die Gastronomie berät und so seine Erfahrungen mit dieser Branche hat. Gmeiner weiter: "Erzkonservativ und kaum von Neuheiten zu bewegen. Gerade in Restaurants herrscht noch immer die Meinung: 'Werbung wozu? Leute kommen doch eh.' Man wurde bequem und verwöhnt. Aber seit Corona verharrt man in Schockstarre und hofft nur, dass es bald von selbst besser wird. Alles Quatsch. Hoch den Arsch und neue Wege gehen, sonst hat es sich ein für alle Mal ausgeharrt." Gastro-Booking und Marketing-Top-Tool 1: Pogastro.com ist kostenloses Gastro-Gesamtpaket Kostenlos! Das ist für Gastronomen in Zeiten von Corona ja schon mal gut, aber hält Pogastro.com auch, was es verspricht und was Restaurants und Lokal derzeit benötigen? Das Ziel ist es, der Gastronomie zu ermöglichen, sich ganz auf ihre Gäste zu konzentrieren. Alle anderen Aufgaben sollen vom Pogastro-System übernommen werden, das mit einzelnen Modulen aufgebaut ist. So funktioniert das Reservierungstool: Über das Plug-In- Reservierungstool auf der Homepage des Lokals erfolgt die Tischreservierung mit automatischer Distanzoptimierung, um eine möglichst hohe Auslastung für das Lokal zu erreichen. Alles den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend. Pogastro hat auch die weltweit erste kontaktlose Speisekarte über QR-Code entwickelt. Worin sich Pogastro.com von den Mitbewerbern unterscheidet: Es bietet auch das erste und weltweit einzigartige Mikro-Marketing-Tool für die Gastronomie, um über ein einfaches Drag'Drop-Interface die täglichen Menüs als echte Werbeanzeige auf Facebook, Instagram auf das Handy jedes Nutzers in der Umgebung des jeweiligen Lokals aufzuspielen. Für nur einen Euro können so hunderte Views und dutzende Klicks generiert werden. Pogastro.com ist in Deutschland, Österreich und in der Schweiz für Gastronomen erhältlich und ist kostenlos: https://pogastro.com Gastro-Booking-Tool-Alternative 2: Mit "2FDZ" und digitalem Check-in ins Restaurant 2FDZ ist kein reines Gastro-Tool, sondern auch für Geschäfte konzipiert. Man zahlt einen Monatsbeitrag und die App soll dem Gastronomen Zeit und Papier sparen. Wie funktioniert es? Gäste scannen beim Betreten des Restaurants mit dem Smartphone einen QR-Code. Daraufhin öffnet sich auf dem Handy ein Formular, in dem alle Daten des Gastes eingegeben werden. Nach dem Besuch im Lokal gibt es auch einen Check-out, wo ein zweiter QR-Code vom Gast gescannt werden muss und er das Verlassen bestätigt. Problem: Gäste müssen angeleitet und überprüft werden, damit alle Daten richtig eingegeben werden. Diese Lösung enthält kaum weitere Tools und keine Marketing- oder Werbeunterstützung für den Gastronomen. Weitere Erklärungen unter: http://2fdz.info Gastro-Booking-Tool-Alternative 3: "Gastfreund" bietet Tischreservierung und digitale Speisekarte Ebenfalls kostenpflichtig - mit monatlicher Gebühr für den Gastronomen. Dennoch ist Gastfreund eine vielseitige digitale Lösung für die Erfassung von Gästedaten nach Corona-Anforderungen, mit Tischreservierung und digitaler Speisekarte. Aber auch hier sind keine Marketing-Tools zur Gäste-Erstgewinnung mit dabei, sondern nur Tools zum Upselling. So funktioniert's: Über QR-Code oder direkt über die digitale Gästemappe des Restaurants können Gäste direkt über ihr eigenes Handy die Speisekarte aufrufen, Speisen und Getränke bestellen, einen Tisch reservieren und auch die gesetzlich geforderten Gästedaten angeben. Monatliche Gebühr für den Wirt! Wie auch immer die Gastronomie in Zukunft aussehen wird - sie wird digitaler werden Als Marketing-Fachmann und Sparringspartner für die Gastronomie sehe ich keine Möglichkeiten für die Gastronomie und Hotellerie, in die guten alten Vor-Digitalzeiten zurückzukehren. Bis auf kleine Imbissläden oder Uraltwirte, die sich nicht mehr ändern wollen und können, muss sich jeder Gastronomiebetrieb aktiv um eine möglichst schnelle Digitalisierung im Marketing und in der Werbung, aber auch in der Verwaltung kümmern. Damit Corona nicht wirklich das endgültige Aus bedeutet. Gratis-Unterstützung für die Gastronomie - auch vom Werbetherapeuten Auf der Homepage des Werbetherapeuten können sich interessierte Gastronomen, Hoteliers, Unternehmer, Freiberufler und Start-ups kostenlos aus vielen Stunden Audios und Gratismaterial bedienen https://www. Werbetherapeut.com/gratis-download oder die Gratis-Marketing-Online-Analyse durchführen: https://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck Kontakt und Fragen zu Kreativ-Coaching, Marketing-Sparring und Werbetherapie: Der Werbetherapeut Tel.: +43 1 33 20 234 E-Mail: werbetherapeut@chello.at Web: https://www.werbetherapeut.com (Ende) Aussender: Der Werbetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 1 33 20 234 E-Mail: werbetherapeut@chello.at Website: www.werbetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200710013

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2020 04:45 ET (08:45 GMT)